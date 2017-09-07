Бишкекчане смогут найти избирательные участки на карте 2ГИС

7 сентября 2017, 9:09 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов совместно с информационным сервисом "2ГИС Бишкек" нанесли на карту данные об участковых избирательных комиссиях (УИК) в Бишкеке, сообщила пресс-служба ЦИК.

Также частично внесены данные об УИК Чуйской и Иссык-Кульской областей. Пользователи могут узнать адреса, номера телефонов, график работы участков и маршруты общественного транспорта, которыми можно до них добраться.

"Для получения информации надо ввести номер участка в строку поиска, и он моментально отобразится на карте. Если номер участка не известен, можно посмотреть ближайший к дому. Для этого надо отметить место проживания на карте и ввести в поиске "избирательные участки", после чего сервис предложит справку и расположение", - говорится в сообщении.

15 октября 2017 года состоятся выборы президента Кыргызстана. До 30 сентября граждане могут уточнить свои данные в списках избирателей

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