В мечетях Кыргызстана прочтут молитву в память о жертвах событий в Мьянме

7 сентября 2017, 9:22 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Во всех мечетях КР 8 сентября прочтут молитвы в память о жертвах событий в Мьянме, сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана на странице в Facebook.

"В пятницу, 8 сентября, во всех мечетях страны помолимся за погибших в Мьянме, попросим Всевышнего остановить насилие и сделать так чтобы, это не повторялось", - говорится в сообщении.

Ранее ДУМК сделал заявление по ситуации в Мьянме, назвав произошедшее притеснением мусульман и нарушением прав человека. Муфтият призвал кыргызстанцев выражать мнение и позицию мирным способом.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы - бирманцами, и исповедующим буддизм, длится десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в стране от военных к гражданскому правительству и началом демократических реформ.

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