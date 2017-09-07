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В мечетях Кыргызстана прочтут молитву в память о жертвах событий в Мьянме

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446499-ru.html

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7 сентября 2017, 9:22       Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Во всех мечетях КР 8 сентября прочтут молитвы в память о жертвах событий в Мьянме, сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана на странице в Facebook.
"В пятницу, 8 сентября, во всех мечетях страны помолимся за погибших в Мьянме, попросим Всевышнего остановить насилие и сделать так чтобы, это не повторялось", - говорится в сообщении.
Ранее ДУМК сделал заявление по ситуации в Мьянме, назвав произошедшее притеснением мусульман и нарушением прав человека. Муфтият призвал кыргызстанцев выражать мнение и позицию мирным способом.
Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы - бирманцами, и исповедующим буддизм, длится десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в стране от военных к гражданскому правительству и началом демократических реформ.
Чего вы могли не знать про Мьянму - девять фактов о стране читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>
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