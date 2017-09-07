На руднике Солтон-Сары стали добывать больше золота

7 сентября 2017, 9:27 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. По итогам первого полугодия текущего года нарынский рудник Солтон-Сары показал хорошие результаты - добыто 21,08 килограмма золота при плане 17,04 килограмма, сообщила пресс-служба ОАО "Кыргызалтын".

Прогнозный показатель добычи выполнен на 120,7 процента. Темпы объема производства драгоценного металла на руднике по сравнению с 2016-м увеличены на 234,1 процента, что фактически составило 21,08 килограмма за этот год, отметили в "Кыргызалтыне".

Объем производства на месторождении Солтон-Сары увеличен на 12 килограммов. С начала текущего года также увеличен объем вскрышных работ, параллельно идет добыча руды. По итогам работы за первое полугодие добыча руды составила 14,8 тонны при плане 12,5, то есть план выполнен на 118,4 процента.

Как сообщили в "Кыргызалтыне", в конце июня на золотоизвлекательной фабрике рудника Солтон-Сары была запущена вторая линия, что дает возможность дополнительно добывать еще около шести килограммов золота в месяц.

Сейчас на месторождении работают 157 сотрудников, среднемесячная заработная плата которых составляет 21 тысячу сомов.

Рудник Солтон-Сары является одним из производственных филиалов ОАО "Кыргызалтын". Расположен в 355 километрах от Бишкека в Нарынской области, на северном склоне Капка-Ташского хребта (3500-3600 метров над уровнем моря).

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