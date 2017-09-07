Positiff: Открыли границу на КПП "Достук"

7 сентября 2017, 8:52 Комментарии
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Прогноз погоды по Кыргызстану на 7 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, ночью местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег.
Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +24...+29
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +26...+31
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +27...+32
Иссык-Кульская область
ночью: +10...+15
днем: +20...+25
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +20...+25
В Бишкеке ночью возможен кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +26...+28.