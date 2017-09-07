Positiff: Открыли границу на КПП "Достук"

7 сентября 2017, 8:52 Комментарии

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Прогноз погоды по Кыргызстану на 7 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, ночью местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег.

Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +13...+18

днем: +24...+29

Таласская область

ночью: +10...+15

днем: +23...+28

Баткенская область

ночью: +12...+17

днем: +26...+31

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +27...+32

Иссык-Кульская область

ночью: +10...+15

днем: +20...+25

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +20...+25

В Бишкеке ночью возможен кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +26...+28.