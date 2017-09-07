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Бишкекчане смогут найти избирательные участки на карте 2ГИСБишкекчане смогут найти избирательные участки на карте 2ГИСВ Кыргызстане могут построить центр ядерной медициныВ Кыргызстане могут построить центр ядерной медицины

Negatiff: На жайлоо в Кара-Суу до смерти избили парня

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446496-ru.html

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7 сентября 2017, 9:07       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.. На жайлоо в Кара-Суу до смерти избили парня
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