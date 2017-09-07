Negatiff: На жайлоо в Кара-Суу до смерти избили парня

7 сентября 2017, 9:07 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.. На жайлоо в Кара-Суу до смерти избили парня

В городе Ош служебный автомобиль одного из телеканалов сбил 4-летнего ребенка

В 2016 году в Бишкеке было две жалобы на избиение детей в детсадах

В Аксы произошел конфликт между сельчанами и группой молдо из-за кладбища

В Москве в салоне "Ауди" нашли труп гражданина Кыргызстана

Уроженка Сузака более 3 месяцев находилась в сексуальном рабстве, отрабатывая $10 тыс., за которые ее купили



На Айтматова-Айни между водителем "Лексуса" и сотрудником патрульной милиции произошла потасовка

На Чуй-Манаса столкнулись две легковушки