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Не воздвигай забор, где вздумается, мэрия Бишкека все равно демонтирует

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365891_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446495-ru.html

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7 сентября 2017, 8:28       Комментарии

По жалобам бишкекчан демонтировано металлическое ограждение, загородившее проезд, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
По информации Управления землепользования и строительства, по обращению местных жителей о принятии мер в отношении жителей дома №248 по улице Васильева, незаконно загородившие проезд к дому путем установления металлического ограждения на территории общего пользования. Забор был установлен без соответствующих разрешительных документов.
Со стороны городской службы жителям дома №248 выдано уведомление на предоставление правоустанавливающих и правоудостверяющих документов на занимаемый земельный участок. Однако это предписание было проигнорировано.
В связи с чем, городские власти произвели демонтаж вышеуказанного металлического ограждения площадью около 200 квадратных метров, с приведением территории общего пользования в первоначальное состояние и открытием прохода к многоквартирному жилому дому 248 по ул. Васильева.
В порядке информации мэрия сообщает, прежде, чем приступать к выполнению строительных работ, для минимизации рисков необходимо:
<li>Оформить права на земельный участок;</li><li>Выполнить и согласовать проект будущего строения;</li><li>Получить разрешение на ведение строительно-монтажных работ.</li>
В случае нарушения лицами действующего законодательства КР в области градостроительной деятельности, незаконное
строительство и захват земельного участка будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

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