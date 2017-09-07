Не воздвигай забор, где вздумается, мэрия Бишкека все равно демонтирует

7 сентября 2017, 8:28 Комментарии

По жалобам бишкекчан демонтировано металлическое ограждение, загородившее проезд, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

По информации Управления землепользования и строительства, по обращению местных жителей о принятии мер в отношении жителей дома №248 по улице Васильева, незаконно загородившие проезд к дому путем установления металлического ограждения на территории общего пользования. Забор был установлен без соответствующих разрешительных документов.

Со стороны городской службы жителям дома №248 выдано уведомление на предоставление правоустанавливающих и правоудостверяющих документов на занимаемый земельный участок. Однако это предписание было проигнорировано.

В связи с чем, городские власти произвели демонтаж вышеуказанного металлического ограждения площадью около 200 квадратных метров, с приведением территории общего пользования в первоначальное состояние и открытием прохода к многоквартирному жилому дому 248 по ул. Васильева.

В порядке информации мэрия сообщает, прежде, чем приступать к выполнению строительных работ, для минимизации рисков необходимо:

<li>Оформить права на земельный участок;</li><li>Выполнить и согласовать проект будущего строения;</li><li>Получить разрешение на ведение строительно-монтажных работ.</li>

В случае нарушения лицами действующего законодательства КР в области градостроительной деятельности, незаконное

строительство и захват земельного участка будут привлечены к административной и уголовной ответственности.