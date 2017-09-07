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В Швейцарии изобрели новый вид шоколада

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365890_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446494-ru.html

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7 сентября 2017, 8:36       Комментарии

В Швейцарии впервые за 80 лет создан новый вид шоколада.
Как пишет Росбалт со ссылкой на The Independent, новый шоколад "рубин" будет обладать розоватым оттенком и "легким фруктовым вкусом". При его производстве будут применяться не химические вещества, а настоящие какао-бобы рубинового цвета.
Новый вид шоколада станет четвертым после черного, молочного и белого и также будет иметь сливочную текстуру.
Действительно ли компания Barry Callebaut, объявившая об открытии, создала новый вид шоколада или это рекламный ход, пока неизвестно.

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