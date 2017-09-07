Кыргызстан и Корея готовы сотрудничать в области электронного управления

7 сентября 2017, 8:48 Комментарии

6 сентября Государственный комитет информационных технологий и связи КР в лице заместителя председателя Мирлана Омуралиева провел двустороннюю встречу с заместителем министра внутренних дел и безопасности Кореи Шим Бо-Кьюном. Об этом сообщает пресс-служба ГКИТиС КР.

Шим Бо-Кьюн отметил, что хорошо проинформирован о ходе развития деятельности программы "Таза Коом" и заверил, что Южная Корея готова активно помогать Кыргызстану в успешной реализации данного проекта, а также в установлении и развитии электронного правительства в стране.

В свою очередь Мирлан Омуралиев рассказал о уже разработанной концепции программы цифровой трансформации "Таза Коом" и о ходе реализации 18 краткосрочных проектов. Кроме того, по его словам, были проведены масштабные мероприятия с участием международных организаций, доноров и крупных финансовых институтов.

По итогам встречи состоялась церемония подписания проекта Меморандума о взаимопонимании в области развития электронного правительства: "Электронное управление"

Шим Бо-Кьюн особо отметил возможность участия потенциальных корейских компаний в цифровых проектах в Кыргызстане, а также выразил надежду, что сегодняшнее заключение Меморандума в области электронного развития позволит расширить обязательное сотрудничество двух стран.