Доллар США: 68.4788 (-0.0003) 
Евро: 81.7842 (+0.3968) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +21°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане могут построить центр ядерной медициныВ Кыргызстане могут построить центр ядерной медициныPositiff: Открыли границу на КПП "Достук"Positiff: Открыли границу на КПП "Достук"

Louis Vuitton и Gucci перестанут работать со слишком худыми моделями

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365909_lo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446492-ru.html

Похожие новости

Позорятся, а не работают, — активисты об убежавших патрульных в Бишкеке

Телефон бишкекской "скорой" не работает, есть временные контакты

Телефон "103" в Бишкеке не работает. Вызвать "скорую" можно по мобильному (номера)

Японская корпорация откроет в КР компанию, работать будут кыргызстанцы

Возмущение Атамбаева поддерживаю — люди, перестаньте быть свиньями!

7 сентября 2017, 8:56       Комментарии

Транснациональные компании LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Givenchy) и Kering (Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga) отказались от сотрудничества со слишком худыми моделями после критики того, как в мире моды относятся к молодым девушкам и мужчинам, передает TJournal.
Обе компании подписали хартию, в соответствии с которой они не должны брать на работу женщин с "нулевым" размером одежды - меньше, чем XS (32-й размер по французской системе), и мужчин с размером одежды меньше, чем S (44-й размер).
Кроме того, хартия запрещает привлекать подростков младше 16 лет для демонстрации одежды для взрослых, а подростков до 18 лет - работать в ночное и вечернее время. В обычное время их должен сопровождать официальный представитель агентства, а для съёмок в обнажённом виде потребуется согласие модели и её законного представителя.
В хартии отмечается, что компании обеспечат личное пространство моделей во время переодевания, куда не будут допущены люди, не имеющие отношения к съёмкам, показу или компании. Кроме того, в помещениях, где работают модели, должна будет поддерживаться нормальная температура, которая не навредит их здоровью.
Обе компании заявили, что будут работать только с теми моделями, кто предоставит медицинское заключение о хорошем состоянии здоровья и возможности работать, полученное менее чем за полгода перед фотосессией или показом. Они также обязались обеспечить моделям на время работы еду и напитки, соответствующие требованиям их диеты, а также помогать с формированием диеты, подходящей для рабочего дня. Моделям также обеспечат психотерапевта или психолога на время работы.
Как заявил член совета LVMH Антуан Арно, компании надеются, что и другие участники фэшн-индустрии последуют их примеру.
"Я глубоко убеждён, что рабочие отношения между брендами LVMH, агентством и моделями должны соответствовать большему, чем просто требованиям законодательства. Состояние моделей очень важно для нас. Как лидеры в лакшери-сегменте, мы несём ответственность за создание новых стандартов моды и надеемся, что за нами последуют другие", - сказал Арно.
В мае во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей, а также ввели обязательное предоставление справки о состоянии здоровья. Такие меры были направлены на борьбу с анорексией.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум