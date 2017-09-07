Louis Vuitton и Gucci перестанут работать со слишком худыми моделями

7 сентября 2017, 8:56 Комментарии

Транснациональные компании LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Givenchy) и Kering (Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga) отказались от сотрудничества со слишком худыми моделями после критики того, как в мире моды относятся к молодым девушкам и мужчинам, передает TJournal.

Обе компании подписали хартию, в соответствии с которой они не должны брать на работу женщин с "нулевым" размером одежды - меньше, чем XS (32-й размер по французской системе), и мужчин с размером одежды меньше, чем S (44-й размер).

Кроме того, хартия запрещает привлекать подростков младше 16 лет для демонстрации одежды для взрослых, а подростков до 18 лет - работать в ночное и вечернее время. В обычное время их должен сопровождать официальный представитель агентства, а для съёмок в обнажённом виде потребуется согласие модели и её законного представителя.

В хартии отмечается, что компании обеспечат личное пространство моделей во время переодевания, куда не будут допущены люди, не имеющие отношения к съёмкам, показу или компании. Кроме того, в помещениях, где работают модели, должна будет поддерживаться нормальная температура, которая не навредит их здоровью.

Обе компании заявили, что будут работать только с теми моделями, кто предоставит медицинское заключение о хорошем состоянии здоровья и возможности работать, полученное менее чем за полгода перед фотосессией или показом. Они также обязались обеспечить моделям на время работы еду и напитки, соответствующие требованиям их диеты, а также помогать с формированием диеты, подходящей для рабочего дня. Моделям также обеспечат психотерапевта или психолога на время работы.

Как заявил член совета LVMH Антуан Арно, компании надеются, что и другие участники фэшн-индустрии последуют их примеру.

"Я глубоко убеждён, что рабочие отношения между брендами LVMH, агентством и моделями должны соответствовать большему, чем просто требованиям законодательства. Состояние моделей очень важно для нас. Как лидеры в лакшери-сегменте, мы несём ответственность за создание новых стандартов моды и надеемся, что за нами последуют другие", - сказал Арно.

В мае во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей, а также ввели обязательное предоставление справки о состоянии здоровья. Такие меры были направлены на борьбу с анорексией.