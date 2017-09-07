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Каждый день золотовалютные резервы Кыргызстана растут на $1 млн

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446491-ru.html

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Кыргызстан и Корея готовы сотрудничать в области электронного управления

7 сентября 2017, 8:45       Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. К концу августа международные валютные резервы Кыргызстана составили 2 миллиарда 91,7 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка.
На 30 июля резервы составляли 2 миллиарда 61,7 миллиона долларов, а в конце июня было на 31 миллион меньше. Таким образом, за последние месяцы золотовалютные резервы КР растут в среднем на миллион долларов в день.
Согласно открытым данным Нацбанка, нынешний показатель - самый высокий с конца сентября 2014 года. Тогда в кубышке страны было 2 миллиарда 123 миллиона 30 тысяч долларов. После этого порог в 2 миллиарда преодолевался несколько раз, но был ниже показателя июля текущего года.
Международные валютные резервы Кыргызстана состоят из более десятка видов валюты, СDR (специальные права заимствования - искусственное резервное и платежное средство МВФ) и золота. Они могут использоваться для международных расчетов и платежей, покрытия дефицита платежного баланса и стабилизации курса национальной валюты.
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