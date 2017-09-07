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В Кыргызстане могут построить центр ядерной медицины

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446490-ru.html

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7 сентября 2017, 8:58       Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. Госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность строительства центра ядерной медицины на территории Кыргызстана, сообщает РИА Новости.
Центр ядерной медицины обеспечит собственные потребности страны в диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также сможет оказывать услуги пациентам из близлежащих государств.
Как заявил генеральный директор управляющей компании "Росатома" в области ядерной медицины, АО "Русатом Хэлскеа" Денис Чередниченко, аналогичный пилотный проект будет реализован во Владивостоке к 2020 году.
"Такого рода центры планируется создать в нескольких регионах России. Есть планы по Краснодару, Калининграду, разговариваем и с другими регионами. Ведем диалог и в странах СНГ. Мы обсуждаем возможность проекта в Кыргызстане, но здесь основной момент - понимание того, как государство будет его финансировать", - сказал Чередниченко.
Предполагается, что в год центр во Владивостоке сможет проводить 12 тысяч сеансов позитрон-эмиссионной томографии, свыше 600 сеансов радиойодотерапии. Радиофармпрепараты, необходимые для диагностики, планируется изготавливаться в самом центре, для этого он будет оборудован мощным циклотроном производства "Росатома".
Центр ядерной медицины будет иметь в своем составе отделения радионуклидной диагностики для проведения исследований современными методами - комбинированным методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) и методом однофотонной эмиссионной и компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ), а также отделение радионуклидной терапии, использующее радиофармацевтические препараты.
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