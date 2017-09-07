В Кыргызстане могут построить центр ядерной медицины

7 сентября 2017, 8:58 Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. Госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность строительства центра ядерной медицины на территории Кыргызстана, сообщает РИА Новости.

Центр ядерной медицины обеспечит собственные потребности страны в диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также сможет оказывать услуги пациентам из близлежащих государств.

Как заявил генеральный директор управляющей компании "Росатома" в области ядерной медицины, АО "Русатом Хэлскеа" Денис Чередниченко, аналогичный пилотный проект будет реализован во Владивостоке к 2020 году.

"Такого рода центры планируется создать в нескольких регионах России. Есть планы по Краснодару, Калининграду, разговариваем и с другими регионами. Ведем диалог и в странах СНГ. Мы обсуждаем возможность проекта в Кыргызстане, но здесь основной момент - понимание того, как государство будет его финансировать", - сказал Чередниченко.

Предполагается, что в год центр во Владивостоке сможет проводить 12 тысяч сеансов позитрон-эмиссионной томографии, свыше 600 сеансов радиойодотерапии. Радиофармпрепараты, необходимые для диагностики, планируется изготавливаться в самом центре, для этого он будет оборудован мощным циклотроном производства "Росатома".

Центр ядерной медицины будет иметь в своем составе отделения радионуклидной диагностики для проведения исследований современными методами - комбинированным методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) и методом однофотонной эмиссионной и компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ), а также отделение радионуклидной терапии, использующее радиофармацевтические препараты.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });