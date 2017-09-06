В Бишкеке ведется ремонт фасадов зданий жилых домов

7 сентября 2017, 8:04 Комментарии

Ленинская райадминистрация проводит ряд мероприятий по капитальному строительству дорог, благоустройству и реконструкции территорий и фасадов зданий, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Сейчас завершаются работы по капитальному ремонту улицы Фучика от улицы Московской до Товарной протяженностью около километра, и начинается реконструкция и благоустройство парка имени Фучика. В рамках реконструкции запланированы работы по строительству тротуаров, ирригации, установке освещения, детских и спортивных площадок, скамеек и урн.

В связи с завершением строительства больницы Кыргызско-турецкой дружбы народов, ведется укладка тротуара по улице Фучика с западной стороны от проспекта Дэн Сяопина до улицы Московской, а также строительство парковочных карманов перед городской клинической больницей №1 и Центром семейной медицины №1.

В целях улучшения архитектурно-эстетического вида фасадов жилых домов ведутся строительные работы по восстановлению штукатурки, выведению откосов углов и покраски внешних стен жилых домов № 18, 20, 22 по данной

улице. Всего в этих строениях расположены 266 квартир и комнат общежитий, в которых проживают около 750 жильцов, большинство из которых относятся к социально уязвимым слоям населения.