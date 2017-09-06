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Новости Кыргызстана

В Бишкеке ведется ремонт фасадов зданий жилых домовВ Бишкеке ведется ремонт фасадов зданий жилых домов

Ученые нашли затопленный древнеримский город у берегов Туниса

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365868_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446487-ru.html

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7 сентября 2017, 8:14       Комментарии

Археологи Института национального наследия Туниса обнаружили подводные руины древнего римского города Неаполиса, разрушенного цунами 21 июля 365 года нашей эры. Исследователи нашли улицы, памятники, а также баки, предназначенные для хранения гарума - рыбного соуса. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание ScienceAlert.
Развалины города простираются на 20 гектаров и находятся возле Набуля на северо-востоке Туниса. Неаполис был основан в пятом веке до нашей эры. Его название на греческом означает "Новый город". Историки считают, что часть города исчезла во время землетрясения, которое состояло из двух толчков максимальной магнитудой восемь баллов. В результате катастрофы некоторые части острова Крит сдвинулись на 10 метров.
Поиски затонувших руин велись с 2010 года. По словам Мунира Фантара (Mounir Fantar), руководителя экспедиции, открытие позволяет ученым с уверенностью утверждать, что город был одним из торговых центров Древнего Рима, в котором производился гарум и соленая рыба.

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