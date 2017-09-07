В Бишкеке ведется ремонт фасадов зданий жилых домов и тротуаров

7 сентября 2017, 3:17 Комментарии

Ленинская районная администрация столицы в настоящее время проводит ряд мероприятий по капитальному строительству дорог, благоустройству и реконструкции территорий и фасадов зданий, расположенных по улице Фучика. Сейчас завершаются работы по капитальному ремонту улицы Фучика от улицы Московской до Товарной, протяженностью около 1 километра и начинается реконструкция и благоустройство парка имени Фучика. В рамках реконструкции запланированы работы по строительству тротуаров, ирригации, установке освещения, детских и спортивных площадок, скамеек и урн.

В связи с завершением строительства больницы Кыргызско-турецкой дружбы народов, ведется укладка тротуара по улице Фучика с западной стороны от проспекта Дэн Сяопина до улицы Московской, а также строительство парковочных карманов перед Городской клинической больницей №1 и Центром семейной медицины №1.

В целях улучшения архитектурно-эстетического вида фасадов жилых домов ведутся строительные работы по восстановлению штукатурки, выведению откосов углов и покраски внешних стен жилых домов №18,20,22 по данной улице. Всего в домах №18, 20, 22 расположены 266 квартир и комнат общежитий, в которых проживают около 750 жильцов, большинство из которых относятся к социально-уязвимым слоям населения.

Также в рамках благоустройства центральной части города Бишкек на пересечении проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой произведены работы по капитальному ремонту тротуара и подъездных путей к Ленинскому районному суду Бишкека.

В рамках реконструкции и благоустройства был произведен капитальный ремонт тротуара протяженностью 90 метров с укладкой более 700 квадратных метров асфальта при ширине тротуара 8 метров, установлены 174 погонных метра бордюров, 58 ирригационных лотков длиной по 3 метра с обеих сторон тротуара.

Произведён капитальный ремонт дворовой части Ленинского районного суда с асфальтированием более 500 кв.м. дворовой площади.