День 6 Сентября: Кыргызско-узбекские отношения вошли в крепкие объятия братьев

6 сентября 2017, 21:54 Комментарии

Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан стал продолжением "духа", оставшегося от визита премьер-министра Арипова 16 августа, после которого кыргызский госаппарат и кыргызская дипломатия почувствовали прилив сил. Тогда, напомним, стороны 7,5 часов уточняли участки госграниц. Дела у кыргызской стороны пошли в гору, когда стало известно, что узбекскому премьеру нужно было возвращаться в Ташкент с подписанным протоколом.

Не удивительно, что от визита Мирзиёева в Бишкеке ожидали многого. Но время от времени казалось, что нет предела удивлению - неужели в этот день можно решить любые вопросы? Когда президент Мирзиёев сказал, что по электрическим станциям, то есть по Камбар-Ате-1, договорились, тут стало понятно, что нерешенных вопросов точно не останется.

Насколько узбекская сторона была готова к сотрудничеству, указывает эволюция вокабуляра президента Мирзиёева - в узком кругу он начал со слов "дружественный народ" (повторил дважды), тщательно избегая избитой фразы региональных президентов "братский народ". Но ситуация менялась прямо на глазах и к расширенной встрече не только дружественный народ стал братским, но и сам Атамбаев стал ему братом.

Мирзиёев честно признался, что стратегия во внешней политике - это сближение с соседями. Для этого президент даже хочет децентрализовать внешнюю политику и позволить регионам самим напрямую строить отношения с соседними регионами. Для этого нужно либерализовать ситуацию на границе, открыть дополнительные КПП, то есть сделать как раньше - ездить из Оша в Андижан как в старые советские времена.

И Узбекистан, и Кыргызстан находятся, по большому счету, в одинаковой политической ситуации - руководители двух государств вынуждены форсировать либерализацию, чтобы сохранить режим. Очень символично, что в день приезда Мирзиёева Национальный банк Узбекистана либерализовал курс сума, а сам узбекский президент похвалил настрой нового кыргызского правительства и возраст молодого министра - 30-летнего Новикова.

В этой ситуации комплементы двух президентов в адрес друг друга лились рекой. Атамбаев даже спрогнозировал, что в ближайшие годы Узбекистан под руководством Мирзиёева станет центром Центральной Азии в торговом, экономическом и политическом плане.

Либерализация Узбекистана сулит большие перспективы соседним странам. Однако, сам процесс неоднозначный и на этом пути Мирзиёева могут поджидать реальные трудности, учитывая наличие целого ряда реальных проблем. Например, Мирзиёев избегал часто повторяемой фразы коллег по региону о помощи Бога в делах - узбекский президент в присутствии прессы сказал это лишь один раз. Это не спроста, учитывая исламизацию страны и ситуацию в соседнем Афганистане.

С другой стороны, экономика соседних стран более рыночная, а ВВП Казахстана больше узбекской в 3.5 раза, хотя для справедливости надо сравнивать также и по паритету покупательной способности двух валют. При абсолютно открытых границах узбекским предпринимателям будет легко конкурировать с соседями.

Наконец, любая либерализация ставит вопрос о наследии Ислама Каримова. Мирзиёеву ничего не оставалось, как признать, что проблемы в узбекско-кыргызских отношениях "не решались многие годы" и их решение от них (премьер-министров Узбекистана и Кыргызстана) не зависели.

Наконец, стоит вопрос насколько вообще возможна либерализация узбекского политического режима. На вчерашнем примере можно было увидеть, как выглядит их властная вертикаль. На расширенном заседании Мирзиёев, рассказывая об отношениях между нашими городами, указал рукой на мэров Ташкента и Андижана, которые сразу вскочили со своих мест и стояли, пока узбекский президент не поблагодарил их, то есть не разрешил снова сесть. Затем процесс подписания договоров с соответствующими чиновниками начинался с поклона соответствующего чиновника узбекскому президенту до подписания и новым поклоном узбекскому президенту после подписания. Это заменило традиционное рукопожатие после подписания. Самое интересное - многие кыргызские чиновники моментально переняли узбекский "протокол" и стали делать то же самое.

Историческая ситуация сложилась таким образом, что темп двухсторонних отношений, подталкиваемый взаимными интересами, нужно считать рекордными. Уже в октябре состоится ответный государственный визит Атамбаева в Ташкент. По словам Мирзиеева, оставшиеся несогласованными 20% границ нужно решить к этому визиту. Впрочем, узбекский президент выразил надежду, что избиратели Кыргызстана проголосуют за преемственность (два раза на русском языке и один раз на узбекском языке). С этим не мог не согласиться Атамбаев и обнял Мирзиёева в крепкие объятия... Братские.