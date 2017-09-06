Без света останутся некоторые районы Бишкека 7 сентября — список

6 сентября 2017, 21:26 Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. Некоторые районы Бишкека и Чуйской области в четверг, 7 сентября, могут остаться без света, сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Список районов столицы, где ожидаются перебои с электричеством:

<ul> <li>с 9.00 до 17.00 - на улице Киевской (дом №93) и в микрорайоне "Тунгуч" (дом №93), а также в жилмассиве "Красный строитель" (на улицах Чон-Курганской, Андижанской, Адырской, Рабочей, Набережной, Ак-Терекской, Дубосековской, Сары-Челекской, Бухарской, Криворожской, Нурекской, в переулках Ичке-Суу, Калымском, Зеравшанском);</li> <li>с 9.00 до 18.00 - на улицах Месароша, Серпуховской, Сельсоветской, Ильменской, в жилмассивах "Арча-Бешик" (улицы Кривоносова, Он-Арча, Садыбакасова, Ойсул-Ата), "Ак-Орго" (улицы Таттыбубу, Арабаева, Курманджан Датки, Кербез, Кырк-Кыз, Сон-Кол) и "Колмо" (улицы Жаштык, Достук);</li> <li>с 9.00 до 19.00 - в восточной части села Орто-Сай.</li> </ul> Список районов Чуйской области, где отключения возможны с 9.00 до 17.00:

<ul> <li>Аламудунский - в селах Лесхоз, Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Берлик (улицы Токтогула, Новая), Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская), Озерное (улицы Зеленая, Фрунзе, Молодежная) и в жилмассивах "Тендик", МТФ-2, "Тамырчы";</li> <li>Сокулукский - в селах Военно-Антоновка (улица Советская), Тош-Булак (улица Булана), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Совхозная, Мира, Школьная, Проектируемая), Лесное (улицы Западная, Новая, Ат-Башинская, Проектируемая, Восточная, Центральная), Ак-Жол (улицы Школьная, Госпитомник, Восточная, Абая, Новая, Шопокова), Студенческое (улица Намазалы-Ажы), Сокулук (район центральной больницы):</li> <li>Московский - в селах Петровка (улицы Советская, Озерная), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка (кошары);</li> <li>Жайыльский - в селах Бекитай, Кайырма, Бексе-Джол.</li> </ul>

Отключения вероятны в связи с очисткой ЛЭП от поросли и капремонтом трансформаторов.

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