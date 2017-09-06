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Люди в милицейской форме обокрали двух туристов в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446481-ru.html

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Позорятся, а не работают, — активисты об убежавших патрульных в Бишкеке

6 сентября 2017, 20:49       Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. Люди в милицейской форме обокрали туристов в Бишкеке - пост с такой информацией опубликовал в социальной сети Facebook пользователь Аскат Чыналы.
"Сегодня при мне обокрали туристов из Европы возле стадиона "Спартак". Милиционеры окружили двух иностранцев, о чем-то с ними говорили и вдруг резко убежали. Туристы сказали, что милиционеры украли все их деньги", - написал пользователь.
По его словам, после разговора с иностранцами мошенники скрылись на серебристой Audi 4.
"Они не угрожали туристам - просто увидели у них деньги, представились милиционерами и завладели купюрами, заявив, что деньги поддельные. Мошенников было трое", - рассказал Аскат Чыналы.
Молодой человек пригласил иностранцев к себе домой, а на следующий день они продолжили путешествие, отказавшись обращаться с заявлением в РУВД.
"Это граждане Словении. Один музыкант, второй работает на заводе. Мне было неудобно перед ними за такое "гостеприимство", потому и пригласил к себе. Они отказались искать преступников - сроки пребывания в республике сжатые. Да и говорили, что не сумеют опознать - их обокрали вечером", - пояснил бишкекчанин.
В пресс-службе ГУВД столицы эту информацию проверяют.
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