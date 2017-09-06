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Премьер Госсовета КНР поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446480-ru.html

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6 сентября 2017, 19:43       Комментарии

Бишкек, 06.09.17. /Кабар/. Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцян поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР
"В последние годы наблюдается благополучное и стабильное развитие китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства. Я готов установить с Вами тесные деловые отношения и личную дружбу с целью совместного продвижения "Одного пояса и одного пути" и сотрудничества в области перемещения производственных мощностей для того, чтобы развитие китайско-кыргызских отношений принесло еще больше благ народам обеих стран", - отмечается в сообщении.
В поздравительной телеграмме Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян пожелал премьер-министру Сапару Исаков крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на высоком государственном посту.

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