Премьер Госсовета КНР поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра

6 сентября 2017, 19:43 Комментарии

Бишкек, 06.09.17. /Кабар/. Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцян поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР

"В последние годы наблюдается благополучное и стабильное развитие китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства. Я готов установить с Вами тесные деловые отношения и личную дружбу с целью совместного продвижения "Одного пояса и одного пути" и сотрудничества в области перемещения производственных мощностей для того, чтобы развитие китайско-кыргызских отношений принесло еще больше благ народам обеих стран", - отмечается в сообщении.

В поздравительной телеграмме Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян пожелал премьер-министру Сапару Исаков крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на высоком государственном посту.