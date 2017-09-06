Доллар США: 68.4791 (-0.1209) 
Евро: 81.3874 (-0.3804) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер Госсовета КНР поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министраПремьер Госсовета КНР поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министра

Зилалиев: КПП "Достук-автодорожный" возобновляет работу в круглосуточном режиме

Источник:
http://kabar.kg/news/zilaliev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446479-ru.html

Похожие новости

Позорятся, а не работают, — активисты об убежавших патрульных в Бишкеке

Патрульная милиция проводит масштабную работу на дорогах при школах

Телефон бишкекской "скорой" не работает, есть временные контакты

Телефон "103" в Бишкеке не работает. Вызвать "скорую" можно по мобильному (номера)

За наем школьников на тяжелую работу грозит привлечение к ответственности – Госэкотехинспекция

6 сентября 2017, 19:52       Комментарии

Бишкек, 06.09.17. /Кабар/. С сегодняшнего дня контрольно-пропускной пункт "Достук-автодорожный" возобновляет работу в круглосуточном режиме. Пересечение кыргызско-узбекской государственной границы будет осуществляться в упрощенном режиме. Об этом вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев сказал сегодня на церемонии возобновления работы контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный", расположенного в Кара-Суйском районе Ошской области КР.
"Возобновление работы контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" в круглосуточном режиме – является знаковым событием в истории кыргызского и узбекского народов. Это событие послужит мощным стимулом для развития многовекторного сотрудничества между двумя странами. С 2010 года до настоящего времени пункт пропуска "Достук-автодорожный" работал в ограниченном по времени суток режиме, более того для пересечения кыргызско-узбекской государственной границы требовалось предоставление ряда документов, таких как приглашение или телефонограмма. Теперь граждане двух республик смогут пересекать кыргызско-узбекскую государственную границу в упрощенном порядке, без предъявления дополнительных документов (приглашение или телефонограмма)", – сказал он.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, вице-премьер-министр подчеркнул, что решение об открытии границ стало результатом переговоров, которые состоялись 5-6 сентября 2017 года в г. Бишкек в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в КР.
Кроме этого, в рамках рабочей поездки по Ошской области вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев принял участие в работе семинара-тренинга "Сила и единство местных сообществ – основа развития государства" и ознакомился с рядом инфраструктурных проектов, которые планируется реализовать в ближайшее время в Ошской области.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум