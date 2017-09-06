Зилалиев: КПП "Достук-автодорожный" возобновляет работу в круглосуточном режиме

6 сентября 2017, 19:52 Комментарии

Бишкек, 06.09.17. /Кабар/. С сегодняшнего дня контрольно-пропускной пункт "Достук-автодорожный" возобновляет работу в круглосуточном режиме. Пересечение кыргызско-узбекской государственной границы будет осуществляться в упрощенном режиме. Об этом вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев сказал сегодня на церемонии возобновления работы контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный", расположенного в Кара-Суйском районе Ошской области КР.

"Возобновление работы контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" в круглосуточном режиме – является знаковым событием в истории кыргызского и узбекского народов. Это событие послужит мощным стимулом для развития многовекторного сотрудничества между двумя странами. С 2010 года до настоящего времени пункт пропуска "Достук-автодорожный" работал в ограниченном по времени суток режиме, более того для пересечения кыргызско-узбекской государственной границы требовалось предоставление ряда документов, таких как приглашение или телефонограмма. Теперь граждане двух республик смогут пересекать кыргызско-узбекскую государственную границу в упрощенном порядке, без предъявления дополнительных документов (приглашение или телефонограмма)", – сказал он.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, вице-премьер-министр подчеркнул, что решение об открытии границ стало результатом переговоров, которые состоялись 5-6 сентября 2017 года в г. Бишкек в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в КР.

Кроме этого, в рамках рабочей поездки по Ошской области вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев принял участие в работе семинара-тренинга "Сила и единство местных сообществ – основа развития государства" и ознакомился с рядом инфраструктурных проектов, которые планируется реализовать в ближайшее время в Ошской области.