Узбекистан снял ограничения по прохождению госграницы для кыргызстанцев

6 сентября 2017, 19:36 Комментарии

Сегодня, 6 сентября, Узбекистан снял ограничения по прохождению госграницы на юге Кыргызстана.

По сообщению СМИ, в настоящий момент на кыргызско-узбекской границе около контрольно-пропускного пункта "Достук" в Оше собралось порядка тысячи человек.

Отметим, что со стороны Кыргызстана никаких ограничений для граждан РУз не вводилось. В 2010 году Узбекистан в одностороннем порядке ввел ограничения на въезд на их территорию. В частности, граждане Кыргызстана, переходя границу через КПП должны были предоставить телеграммы от родственников с приглашениями на какие-либо мероприятия. С нашей стороны КПП работали круглосуточно, однако через КПП РУз можно было пройти лишь с 8.00 до 20.00. В связи с этим и с кыргызской стороны КПП работал с ограничениями по времени.

По словам пресс-секретаря мэрии города Ош Таланта Канатбек уулу, на самом большом южном КПП "Достук" прошла церемония открытия госграницы. В мероприятии участвовали официальные лица, в частности мэр южной столицы Айтмамат Кыдырбаев.

"С завтрашнего дня, предполагается, что КПП обеих стран будут работать в круглосуточном режиме", - сказал Канатбек уулу.