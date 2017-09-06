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Премьер Госсовета КНР поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министраПремьер Госсовета КНР поздравил Сапара Исакова с назначением на должность премьер-министраВ Оше на кыргызско-узбекской границе официально открылся КПП "Достук"В Оше на кыргызско-узбекской границе официально открылся КПП "Достук"

Узбекистан снял ограничения по прохождению госграницы для кыргызстанцев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365916_yz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446478-ru.html

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6 сентября 2017, 19:36       Комментарии

Сегодня, 6 сентября, Узбекистан снял ограничения по прохождению госграницы на юге Кыргызстана.
По сообщению СМИ, в настоящий момент на кыргызско-узбекской границе около контрольно-пропускного пункта "Достук" в Оше собралось порядка тысячи человек. 
Отметим, что со стороны Кыргызстана никаких ограничений для граждан РУз не вводилось. В 2010 году Узбекистан в одностороннем порядке ввел ограничения на въезд на их территорию. В частности, граждане Кыргызстана, переходя границу через КПП должны были предоставить телеграммы от родственников с приглашениями на какие-либо мероприятия. С нашей стороны КПП работали круглосуточно, однако через КПП РУз можно было пройти лишь с 8.00 до 20.00. В связи с этим и с кыргызской стороны КПП работал с ограничениями по времени.
По словам пресс-секретаря мэрии города Ош Таланта Канатбек уулу, на самом большом южном КПП "Достук" прошла церемония открытия госграницы. В мероприятии участвовали официальные лица, в частности мэр южной столицы Айтмамат Кыдырбаев.
"С завтрашнего дня, предполагается, что КПП обеих стран будут работать в круглосуточном режиме", - сказал Канатбек уулу.

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