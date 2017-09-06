Военные Кыргызстана участвуют в учении с боевой стрельбой "Боевое содружество-2017" в России

6 сентября 2017, 19:12 Комментарии

Бишкек, 06.09.17. /Кабар/. С 4 по 8 сентября 2017 года воинский контингент Вооруженных Сил Кыргызстана принимает участие в совместном учении с боевой стрельбой "Боевое содружество-2017" частей и подразделений, входящих в объединенную систему ПВО государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР.

Учение проходит на полигоне "Ашулук" в Астраханской области Российской Федерации с участием боевых расчетов противовоздушной обороны и авиации государств-участников СНГ – Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Узбекистан участвует в мероприятии в качестве наблюдателя.

От Кыргызстана на учения привлечена оперативная группа командующего Сил воздушной обороны ВС КР и боевые расчеты ЗРК С-125 войсковой части 97632, которые в составе боевой группировки Объединенной системы ПВС государств-участников СНГ будут отражать удары имитированного воздушного противника по боевым порядкам войск.

В этом году в учении "Боевое содружество" участвуют более 2000 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой и специальной техники. В ходе маневров задействованы расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и С-300 "Фаворит", а также самолёты МиГ-29, Су-24, Су-34, Су-27, Су-30, Су-25, МиГ-31, Ту-22 и вертолётов Ми-8АМТШ "Терминатор".

В ходе активной фазы учений, которая началась с 4 сентября, боевые расчеты совершили марши в заданные районы, где развернули боевую технику и приступили к несению боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства в зоне ответственности. Накануне, 5 сентября, состоялись предварительные стрельбы по учебным воздушным целям, где наши боевые расчеты выполнили поставленную задачу на "отлично".

Помимо этого, командующий СВР ВС КР полковник К.Айдаралиев принимает участие в 47-м заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны государств-участников СНГ.

Основными целями проводимого учения ставятся повышение уровня боевой слаженности войск ПВО стран СНГ, практическая отработка вопросов их взаимодействия при ведении боевых действий, а также исследование проблемных вопросов совместного применения войск ПВО СНГ.