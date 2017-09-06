В Оше на кыргызско-узбекской границе официально открылся КПП "Достук"

6 сентября 2017, 19:32 Комментарии

Ош, 06.09.17. /Ерлан Тургунабаев - Кабар/. Сегодня состоялось официальное открытие контрольно-пропускного пункта "Достук", расположенного на участке кыргызской-узбекской государственной границы между Ошской областью КР и Андижанской областью РУз.

КПП расположен недалеко от города Ош.

На торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, мэр Оша Айтмамат Кадырбаев, депутаты Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева и Искендер Матраимов, полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов, официальные лица Узбекистана, а также граждане двух стран.

Договоренность по открытию КПП была достигнута президентами Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в ходе его госвизита в КР.

Для удобства жителей до КПП "Достук" были открыты маршрутные линии микроавтобусов и автобусов.

Со стороны властей организована концертная программа для местных жителей.

После официальной церемонии кыргызская делегация прошла на территорию Узбекистана, где их торжественно встретили концертом и аплодисментами.

Граждане обоих государств очень рады этому долгожданному событию. На церемонию открытия собрались тысячи жителей.

Стоит отметить, что ранее для пересечения границы для граждан Кыргызстана должна была быть прислана телеграмма со стороны Узбекистана, чтобы посетить, свадьбу, похороны родственников или какая либо другая веская причина.