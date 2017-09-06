Судьи Верховного суда и местных судов награждены ведомственными наградами (фото)

6 сентября 2017, 19:03 Комментарии

Вручение ведомственных наград судьям Верховного суда и местных судов состоялось 5 сентября в здании Верховного суда.

Как сообщила пресс-служба ВС, судьи были награждены медалью "Сот тутумун өнүктүрүүдөгү салымы үчүн" Верховного суда Кыргызской Республики, почетной грамотой и благодарственным письмом.

Подходит к завершению государственная целевая программа "Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2014-2017 годы". Были достигнуты многие поставленные задачи в деле совершенствования нормативно-правовой основы в системе правосудия, сообщила пресс-служба.

В своей речи председатель Верховного суда Айнаш Токбаева отметила, что в рамках судебной реформы были созданы экспертно-рабочие группы. В течение трех лет привлеченные отечественные и международные эксперты, юристы-практики и специалисты, а также судьи совместно трудились над совершенствованием кодексов и законов системы правосудия. Результатом стали семь принятых кодексов и ряд законов.

21 августа 2017 года на пленуме Верховного суда было принято новое постановление "О наградах Верховного суда КР", также было принято постановление о награждении судей, специалистов и экспертов, внесших вклад в развитие судебной системы страны, принявших активное участие в укреплении правовых основ и улучшении отправления правосудия.

В честь Дня независимости пленум Верховного суда постановил наградить медалью "Сот тутумун өнүктүрүүдөгү салымы үчүн" судью Верховного суда Маргариту Мельникову, председателя Бишкекского городского суда Ирину Воронцову и судью Межрайонного суда города Бишкек Гульджан Есеналиеву.

Почетной грамотой Верховного суда награждены судья Верховного суда Гульбара Калиева, судья Бишкекского городского суда Ирина Горшковская, судья Бишкекского городского суда Акматали Алибаев, судья Бишкекского городского суда Нурбек Эсеналиев, судья Баткенского областного суда Бостонбай Айжигитов, судья Жалал-Абадского городского суда Калмамат уулу Алтынбека, судья Чуйского областного суда Жекшеналы Курманбаев.

Также приказом председателя Верховного суда Айнаш Токбаевой были объявлены благодарности за активное участие в развитии судебной системы: судье Ленинского районного суда Бишкека Бактыбеку Сыдыгалиеву, судье Октябрьского районного суда Бишкека Нурлану Эсенбаеву, судье Межрайонного суда Чуйской области Нурлану Султаналиеву, заведующая кафедрой административного и финансового права юридического факультета КРСУ им.Б.Ельцина Айганыш Исраиловой, начальнику управления организации и контроля деятельности службы судебных приставов Жылдызбеку Кудаярову, судебному исполнителю подразделения службы судебных исполнителей Аламединского района Чуйской области Светлане Николаевой, независимому эксперту Мадине Давлетбаевой, директору ОО "Институт общественного анализа" Рите Карасартовой, эксперту проектов ПРООН Нуржан Токтогуловой.