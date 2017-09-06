Ветер и дожди — погода по Кыргызстану 7 сентября

6 сентября 2017, 19:07 Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. В четверг, 7 сентября, ночью и днем местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, прогнозируется западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В Чуйской области ночная температура составит 13-18 градусов тепла, днем +24...+29.

В Таласской области ночью +10...+15, днем от 23 до 28 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-18 градусов со знаком "плюс", днем +26...+32.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 10-15 тепла, днем +20...+25.

В Нарынской области ночью +6...+11, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Оше ночью 16-18 выше нуля, днем +28...+30.

В Бишкеке ночью +15...+17, днем прогнозируется 28-30 тепла.

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