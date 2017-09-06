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Новости Кыргызстана

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Ветер и дожди — погода по Кыргызстану 7 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446461-ru.html

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6 сентября 2017, 19:07       Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. В четверг, 7 сентября, ночью и днем местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, прогнозируется западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В Чуйской области ночная температура составит 13-18 градусов тепла, днем +24...+29.
В Таласской области ночью +10...+15, днем от 23 до 28 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-18 градусов со знаком "плюс", днем +26...+32.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 10-15 тепла, днем +20...+25.
В Нарынской области ночью +6...+11, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.
В Оше ночью 16-18 выше нуля, днем +28...+30.
В Бишкеке ночью +15...+17, днем прогнозируется 28-30 тепла.
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