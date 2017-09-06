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В Оше на кыргызско-узбекской границе открывается КПП "Достук"

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446458-ru.html

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6 сентября 2017, 18:39       Комментарии

Ош, 06.09.17. /Эрлан Тургунбаев - Кабар/. В Оше на кыргызско-узбекской границе открывается КПП "Достук".
Более тысячи жителей города Ош и Ошской области ждут открытия данного КПП.
На торжественном мероприятии присутствует вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, мэр Оша Айтмамат Кадырбаев, депутаты Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева и Искендер Матраимов, полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов, первый заместитель полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Мамасалы Акматов.
Договоренность по открытию КПП была достигнута президентами Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в ходе его госвизита в КР.
Для удобства жителей до КПП "Достук" были предоставлены маршрутные линии микроавтобусов и автобусов. Количество прибывающих увеличивается.
Со стороны властей организована концертная программа для местных жителей.
По словам местной жительницы Ферузы, она услышала через СМИ, что сегодня откроется граница, поэтому решила поехать к своей сестре, которая живёт в Узбекистане.
Она добавила, что более 2 лет не пересекала границу. Кроме того имеются жители которые более 5 и 10 лет не пересекавших границу из-за трудностей.
Ранее для пересечения границы для граждан Кыргызстана должна была быть прислана телеграмма, чтобы посетить, свадьбу, похороны или какая либо другая веская причина.

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