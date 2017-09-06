6 сентября 2017, 18:39 Комментарии

Ош, 06.09.17. /Эрлан Тургунбаев - Кабар/. В Оше на кыргызско-узбекской границе открывается КПП "Достук".

Более тысячи жителей города Ош и Ошской области ждут открытия данного КПП.

На торжественном мероприятии присутствует вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, мэр Оша Айтмамат Кадырбаев, депутаты Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева и Искендер Матраимов, полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов, первый заместитель полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Мамасалы Акматов.

Договоренность по открытию КПП была достигнута президентами Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в ходе его госвизита в КР.

Для удобства жителей до КПП "Достук" были предоставлены маршрутные линии микроавтобусов и автобусов. Количество прибывающих увеличивается.

Со стороны властей организована концертная программа для местных жителей.

По словам местной жительницы Ферузы, она услышала через СМИ, что сегодня откроется граница, поэтому решила поехать к своей сестре, которая живёт в Узбекистане.

Она добавила, что более 2 лет не пересекала границу. Кроме того имеются жители которые более 5 и 10 лет не пересекавших границу из-за трудностей.

Ранее для пересечения границы для граждан Кыргызстана должна была быть прислана телеграмма, чтобы посетить, свадьбу, похороны или какая либо другая веская причина.