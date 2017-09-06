Кыргызстан и Корея подписали меморандум о взаимопонимании в области электронного управления

6 сентября 2017, 18:52 Комментарии

Бишкек, 06.09.17. /Кабар/. Заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР Мирлан Омуралиев при содействии Посольства КР в Республике Корея провел двустороннюю встречу с заместителем министра внутренних дел и безопасности Кореи Шим Бо-Кьюном. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Во время переговоров Шим Бо-Кьюн отметил, что хорошо проинформирован о ходе развития деятельности программы "Таза Коом" и заверил, что Южная Корея готова активно помогать Кыргызстану в успешной реализации данного проекта, а также в установлении и развитии электронного правительства в стране.

В свою очередь Омуралиев рассказал о уже разработанной концепции программы цифровой трансформации "Таза Коом" и о ходе реализации 18 краткосрочных проектов. Кроме того, по его словам, были проведены масштабные мероприятия с участием международных организаций, доноров и крупных финансовых институтов.

По итогам встречи состоялась церемония подписания проекта Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом информационных технологий и связи КР и Министерством внутренних дел и безопасности Республики Корея в области развития электронного правительства: "Электронное управление".

Шим Бо-Кьюн особо отметил возможность участия потенциальных корейских компаний в цифровых проектах в Кыргызстане, а также выразил надежду, что сегодняшнее заключение Меморандума в области электронного развития позволит расширить обязательное сотрудничество двух стран.