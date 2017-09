Что ждет сборную Кыргызстана за отмену матча с Мьянмой — ответ ФФКР

6 сентября 2017, 18:36 Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. В минувший понедельник президент Федерации футбола КР Семетей Султанов сообщил, что матч отборочного раунда Кубка Азии - 2019 между сборными Кыргызстана и Мьянмы в Бишкеке отменен из-за соображений безопасности и угрозы возможных терактов. Решение было принято правительством.

В правительстве подтвердили информацию и сообщили, что игру отменили для обеспечения безопасности в связи с ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом.

После этого у кыргызстанцев возник вопрос: как накажут отечественный футбол и федерацию за отмену игры? Корреспондент Sputnik Кыргызстан обратился за разъяснениями к вице-президенту ФФКР Дастану Конокбаеву.

Какая сейчас ситуация Федерация футбола уже направила письмо с подробностями в Азиатскую футбольную конфедерация (AFC) с учетом совета государственных органов, отчета комиссара матча и с согласия Мьянмы на отмену матча.

Конокбаев отметил, что игнорировать информацию правоохранительных органов федерация не могла (это было бы неправильно) и поэтому было принято решение отменить встречу.

"Все документы находятся в комитете соревнований AFC. Каждый его член в ближайшем будущем должен дистанционно принять решение, а если возникнут вопросы, то они соберутся и будут дальше думать, как поступить. Дело в том, что такой случай (отмена матча) произошел в Кыргызстане впервые", - отметил он.

Какие санкции могут грозить Как отметил Конокбаев, принимая решение об отмене матча, федерация не исключала, что может прозвучать формулировка "вмешательство государства".

Кыргызстанской сборной могут присудить техническое поражение, если члены комитета посчитают, что причина отмены матча была неуважительной.

"Мы были готовы к техническому поражению, если даже предвзято рассмотрят. Безопасность и мир в стране дороже, чем три очка. Это решение было принято, чтобы избежать провокаций", - сказал вице-президент федерации.

Кыргызстан могут наказать и финансово. Но речи об исключении страны из футбольной карты мира не идет. Даже если Комитет соревнований AFC примет решение о санкциях, вердикт за дисциплинарным комитетом AFC.

"Вариантов много. Но если судить разумно, то реальный один - перенос игры. Государство не вмешивается в дела федерации, никто нам не указывает, как играть и что делать. Нет никакого давления. Мы, наоборот, поддержали решение об отмене матча", - напомнил вице-президент ФФКР.

Где и когда пройдет встреча в случае переноса "Мы отправили в Мьянму официальный запрос. Хотим добиться обоюдного согласия. В таком случае AFC примет решение о переносе. Но наши соперники уже не смогут сыграть в текущем году, так как у них запланированы товарищеские матчи. Футбольная конфедерация Азии предлагала встретиться дважды - 5 и 10 октября в Мьянме. Она тоже ищет выход из ситуации. Но нас не устраивают две игры в Мьянме, так как есть фактор 12-го игрока и за пять дней можно понять схему нашей подготовки", - пояснил Конокбаев.

При переносе матча со сборной Мьянмы нужно сыграть до 27 марта следующего года - до последнего тура квалификационного раунда Кубка Азии.

Сейчас, по словам Конокбаева, стоит вопрос о переносе игры на 22 марта.

"Нам нужно вначале дату определить, а потом уже думать, где провести матч. Вариант с Бишкеком не исключен. Если последует перенос, то оплатим сборной Мьянме все расходы вне зависимости от того, где пройдет матч. Важно не отдать 3 очка, которые очень важны для нас", - добавил Конокбаев.

Кыргызстан входит в одну группу со сборными Макао, Индии и Мьянмы. Ранее отечественные футболисты обыграли команду Макао (1:0) и проиграли индийцам (0:1).

