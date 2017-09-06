В Чолпон-Ате стартовали международные Иссык-Кульские спортивные игры

6 сентября 2017, 15:12 Комментарии

Бишкек, 06.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Накануне в физкультурно-оздоровительном комплексе города Чолпон-Ата состоялось торжественное открытие 17-х международных Иссык-Кульских спортивных игр под девизом "Азия-регион сотрудничества и мира". Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

На 17-х международных играх в этом году принимают участие около тысячи спортсменов из Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.

В спортивную программу игр включены следующие доступные и популярные виды спорта для мужчин и женщин: армрестлинг, баскетбол 3х3 (стритбол), волейбол, перетягивание каната, плавание, гиревой спорт, дартс, легкая атлетика (индивидуальный зачет), пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжная борьба, пляжное самбо.

Также пройдет конкурс "Баатыр Иссык-Куля" по следующим видам спорта: "бука тартыш" (перетягивание каната), "оордуктарды ташуу" (перенос тяжести - камень весом 100 кг), курош (борьба куреш).

Торжественное открытие началось с парада команд из 7 стран и сопровождалось выступлениями отечественных артистов.

Иссык-Кульские спортивные игры продлятся до 12 сентября.