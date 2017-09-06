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Завершился государственный визит президента Узбекистана в Кыргызстан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zavershil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446423-ru.html

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6 сентября 2017, 15:33       Комментарии

Бишкек, 6.09.17 /Кабар/. Завершился государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Президент Алмазбек Атамбаев в международном аэропорту "Манас" проводил своего коллегу на родину. В церемонии присутствовали члены официальных делегаций двух стран.
В рамках визита Атамбаев и Мирзиёев провели двусторонние переговоры в узком и расширенном форматах, где произошел обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимных интерес, был обсужден весь спектр двусторонних отношений и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами.
В рамках был подписан ряд двусторонних кыргызско-узбекских документов, в том числе Договор между двумя странами о кыргызско-узбекской государственной границе.
По завершению переговоров главы государств также выступили с заявлениями для прессы.

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