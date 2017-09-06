В Аксыйском районе между сельчанами и смотрителем кладбища произошел конфликт

6 сентября 2017, 18:11 Комментарии

Бишкек, 06.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Аксыйском районе Джалал-Абадской области между сельчанами и смотрителем местного кладбища произошел конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, инцидент произошел 3 сентября в селе Итагар. Сотрудники милиции и глава айыл окмоту провели с сельчанами разъяснительные работы.

"Конфликт на данный момент исчерпан", – сообщили в пресс-службе, не уточнив другие детали.

По информации агентства Turmush, сельчане планировали провести уборку на территории кладбища, однако смотритель попытался им помещать. Тогда сельчане оградили его территорию, и раскритиковали смотрителя за отсутствие должного ухода. После этого смотритель кладбища привел своих знакомых, которые, как сообщается, начали запугивать сельчан, что и привело к конфликту.