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В Аксыйском районе между сельчанами и смотрителем кладбища произошел конфликт

Источник:
http://kabar.kg/news/v-aksyisk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446422-ru.html

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6 сентября 2017, 18:11       Комментарии

Бишкек, 06.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Аксыйском районе Джалал-Абадской области между сельчанами и смотрителем местного кладбища произошел конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, инцидент произошел 3 сентября в селе Итагар. Сотрудники милиции и глава айыл окмоту провели с сельчанами разъяснительные работы.
"Конфликт на данный момент исчерпан", – сообщили в пресс-службе, не уточнив другие детали.
По информации агентства Turmush, сельчане планировали провести уборку на территории кладбища, однако смотритель попытался им помещать. Тогда сельчане оградили его территорию, и раскритиковали смотрителя за отсутствие должного ухода. После этого смотритель кладбища привел своих знакомых, которые, как сообщается, начали запугивать сельчан, что и привело к конфликту.

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