Адвокат Саляновой заявила отвод прокурорам и судье

6 сентября 2017, 15:04 Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Ленинском районном суде продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

В ходе заседания адвокат подсудимой Чинара Джакупбекова заявила отвод судье и прокурорам.

По ее словам, судья назначил госадвоката, несмотря на имеющийся больничный лист, который был продлен до 6 сентября включительно. "Вы не имели права назначать дежурного адвоката. В связи с тем, что вы исполняете все ходатайства прокуратуры, я заявляю отвод двум прокурорам и вам. Считаю, что вы вместе и сообща работаете", - заявила Джакупбекова.

Салянова поддержала своего адвоката.

Гособвинение просило судью отклонить ходатайство адвоката в связи с тем, что оно не обосновано.

Судья ушел в совещательную комнату.