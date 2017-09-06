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Адвокат Саляновой заявила отвод прокурорам и судье

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365887_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446417-ru.html

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Суд по делу Саляновой отложен. У адвоката болеет ребенок

6 сентября 2017, 15:04       Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Ленинском районном суде продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.
В ходе заседания адвокат подсудимой Чинара Джакупбекова заявила отвод судье и прокурорам.
По ее словам, судья назначил госадвоката, несмотря на имеющийся больничный лист, который был продлен до 6 сентября включительно. "Вы не имели права назначать дежурного адвоката. В связи с тем, что вы исполняете все ходатайства прокуратуры, я заявляю отвод двум прокурорам и вам. Считаю, что вы вместе и сообща работаете", - заявила Джакупбекова.
Салянова поддержала своего адвоката.
Гособвинение просило судью отклонить ходатайство адвоката в связи с тем, что оно не обосновано.
Судья ушел в совещательную комнату.

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