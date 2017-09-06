Болот Шер: Я не знаю никакого Абдуллы Юсупова

6 сентября 2017, 15:19 Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Райкана Тологонова.

В ходе заседания адвокат подсудимого спросил свидетеля Болота Шера, знает ли он Абдуллу Юсупова.

На этот вопрос свидетель ответил, что не знает его и никогда с ним не встречался.

"Я не знаю, кто такой Юсупов. Меня вызывали в прокуратуру, ГКНБ, ГСИН. Там меня спрашивали про Юсупова. Согласно его показаниям, я не встречался с ним в подвале своего дома. Однако никто не может сказать, откуда он пришел и как ушел", - сказал Шер.