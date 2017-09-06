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Болот Шер: Я не знаю никакого Абдуллы Юсупова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365892_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446416-ru.html

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В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (фото)

6 сентября 2017, 15:19       Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Райкана Тологонова.
В ходе заседания адвокат подсудимого спросил свидетеля Болота Шера, знает ли он Абдуллу Юсупова.
На этот вопрос свидетель ответил, что не знает его и никогда с ним не встречался.
"Я не знаю, кто такой Юсупов. Меня вызывали в прокуратуру, ГКНБ, ГСИН. Там меня спрашивали про Юсупова. Согласно его показаниям, я не встречался с ним в подвале своего дома. Однако никто не может сказать, откуда он пришел и как ушел", - сказал Шер.

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