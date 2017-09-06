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Судья по делу Саляновой отказал в своем отводе и отводе прокурорам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365893_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446415-ru.html

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6 сентября 2017, 15:28       Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Ленинском районном суде продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.
В ходе заседания адвокат подсудимой Чинара Джакупбекова заявила отвод судье и прокурорам. Она мотивировала это тем, что суд не имел права назначать дежурного адвоката подсудимому, так как у действующего имелся больничный лист.
Выйдя из совещательной комнаты, суд отказал адвокату в своем отводе и отводе прокурорам. Он посчитал необоснованными доводы защиты и подсудимой.

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