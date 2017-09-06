Осмоналиев: ЦИК может дать согласие на арест Бекназарова

6 сентября 2017, 15:32 Комментарии

Лжесвидетельства Азимбека Бекназарова, данные им на суде по коррупционному делу Омурбека Текебаева, могут стоить ему не только дальнейшей политической карьеры, но и свободы. ГКНБ возбудил в отношении бывшего генерального прокурора уголовное дело. Поводом для этого стали откровения Бекназарова по поводу того, что он сознательно лгал на процессе по коррупции в MegaCome, давая показания в пользу Текебаева и Чотонова. Приватная беседа была записана случайно, уже после интервью одному из местных СМИ. Сенсационные признания беспристрастно зафиксировала оставленная включенной видеокамера.

Преданные огласке факты того, что Бекназаров сознательно врал на суде, покрывая коррупционеров, зная о вмешательстве членов партии "Ата Мекен" в деятельность сотовой компании, вызвали широкий общественный резонанс. Создавшуюся ситуацию с учетом того, что Азимбек Бекназаров официально зарегистрирован как кандидат в президенты Кыргызстана, в интервью "ВБ" прокомментировал член ЦИК, доктор политических наук, профессор Кайрат Осмоналиев:

- Накануне стало известно, что в отношении Азимбека Бекназарова ГКНБ возбудил уголовное дело за дачу ложных показаний на процессе по коррупционному делу Текебаева. При этом политик зарегистрирован как кандидат в президенты. Может ли Бекназаров быть привлечен к ответственности либо будет прикрываться иммунитетом до окончания президентских выборов?

- В нашем законодательстве о выборах заложен принцип иммунитета зарегистрированных кандидатов в президенты от уголовно-правового преследования на период выборов, а также применения мер уголовно-процессуального принуждения, таких как арест. Иммунитет не действует только в том случае, если кандидат задержан на месте совершения преступления. Такие правила устанавливаются для того, чтобы исключить случаи необоснованного уголовно-правового преследования кандидатов. Однако если правоохранительные органы обратятся с соответствующим запросом в Центризбирком о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности или на арест кандидата, ЦИК рассмотрит этот запрос, и может дать согласие согласно ч. 10 ст. 21 конституционного Закона КР "О выборах Президента". Образно говоря, зарегистрированные кандидаты находятся под защитой Центризбиркома, однако ЦИК вряд ли будет их адвокатом, если запрос надлежащим образом обоснован. Такое решение может быть принято на основании голосования членов комиссии. В случае с Бекназаровым вполне можно прогнозировать такую ситуацию.

- Обращались ли с таким запросом в ЦИК следственные органы? Каковы полномочия комиссии при рассмотрении таких вопросов и чем это вообще может закончиться для Бекназарова?

- Пока с соответствующим запросом следственные органы не обращались. Уголовное дело по лжесвидетельству возбуждено, имеются в наличии результаты фоноскопической экспертизы, которая является главным доказательством в этом деле. Дело за малым: провести допросы имеющих отношение к этому делу лиц и очные ставки. Вряд ли указанного кандидата будут задерживать или арестовывать, но рано или поздно привлекут к уголовной ответственности, в юридическом смысле следователь будет выносить постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Стандартный срок следствия – два месяца, но при наличии достаточной доказательственной базы, в данном случае в целом она уже есть, можно и не тянуть с процессуальными сроками. Вполне возможно, в ближайшие пару недель ЦИК получит запрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Бекназарова. Дело приобрело большой общественный резонанс.

- И как быстро Центризбирком может рассмотреть запрос от правоохранителей, если таковой будет и вынести по нему решение?

- Выборное законодательство содержит требования по оперативному рассмотрению вопросов и запросов. Ведь выборный период скоротечен. Поэтому такого рода запросы, как и жалобы, должны быть рассмотрены в течение трех дней, а с учетом необходимости проверки может быть продлено до пяти дней.

- Были ведь и другие фигуранты уголовных дел, желающие хотя бы на время прикрыться корочкой кандидата в президенты, чтобы избежать ответственности. Зарегистрироваться пытались Омурбек Текебаев и Канат Исаев. То есть все их усилия были напрасны, ЦИК имеет полномочия лишить кандидата иммунитета на любой стадии выборов?

- Согласно законодательству, иммунитет и защита ЦИК распространяется только на зарегистрированных кандидатов до дня официального объявления результатов выборов в средствах массовой информации. Повторюсь, этот механизм предусмотрен для обеспечения реализации пассивного права избирателя, зарегистрированного кандидата. Возбуждение уголовного дела не является основанием для запрета кандидату реализовать его право быть избранным. Вместе с тем таким иммунитетом злоупотреблять (прикрываться) недопустимо, а Центризбирком в случае конфликта кандидата с уголовным законом будет занимать справедливую и обоснованную позицию, что не исключает и лишения этого иммунитета.