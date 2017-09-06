Болот Шер: Мародеры во время апрельских событий - люди от 14 до 30 лет

6 сентября 2017, 17:44 Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Райкана Тологонова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля бывшего парламентария Болота Шера. Он рассказал о событиях 6 апреля 2010 года. В частности, о фактах мародерства.

"Примерно в 17.00 в тот день все пришли к зданию форума. Там решался вопрос, что дальше, кто и за что отвечает. Вечером ко мне домой пришел Текебаев, он просил возглавить МВД, я сначала отказался, но потом согласился. Тогда Бишкек уже горел. В частности, горели Генпрокуратура, Первомайская районная налоговая, а также десятки других офисов. В первом моем приказе я указал поймать мародеров. 86 человек погибли, 1,5 тысячи пострадали, двое милиционеров убиты, прокуратуры не было. Милиция боялась надевать форму, на улице не было милиции", - сказал Шер.

На вопрос о том, просил ли Тологонов отправить спецназ ему на подмогу, свидетель ответил отрицательно.

"Мне было не до телефонных переговоров. У меня один номер с тех времен. Есть детализация звонков, это могут подтвердить МВД и ГКНБ. Если бы стоял такой вопрос, вы сами подумайте, я командую спецназом, пошли бы они туда? В мое время было возбуждено 294 дела по мародерству. Если я что-то скрывал, пусть это скажут. Мародеры были среди тех, кто был пьян, им было от 14 до 30 лет", - добавил он.

Адвокат Тологонова задала вопрос о том, что он знает о факте вывоза золота из лаборатории по адресу: ул. Радищева, 12.

"Полторы тонны золота забрали открытым способом. Что это за сказки? Как можно забрать 1,5 тонны золота? Во время проверки там были обнаружены лишь граммы золота", - отметил Шер.

Напомним, в марте текущего года ГКНБ задержал экс-депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова по факту мародерства в апреле 2010 года. По версии следствия, во время апрельских событий 2010-го в Бишкеке группа лиц под его руководством грабила офисы, жилые дома, в том числе и принадлежавшие семье Бакиевых и их приближенным.

Тологонову предъявлено обвинение по статьям "Организация грабежа", "Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ".