Черный пиар против Бабанова доказывает, что он является одним из фаворитов

6 сентября 2017, 17:47 Комментарии

Черный пиар в отношении Омурбека Бабанова подтверждает, что он является одним из фаворитов предвыборной гонки. Такое мнение высказал политолог Игорь Шестаков.

По его словам, появление фейковых сайтов во время выборов – закономерное явление. Их риторика, цели и задачи направлены на дискредитацию фаворитов предвыборной гонки.

"Черный пиар в отношении Омурбека Бабанова, в том числе публикация на фейковых сайтах провокационных статей, лишний раз подтверждает, что лидер фракции "Республика – Ата-Журт" является одним из фаворитов предвыборной гонки. Если бы он просто был проходным кандидатом, то на него не тратилось бы так много времени. Понятно, что критика всегда направлена на тех, кто претендует на положительный результат на выборах. Это закономерное явление, так было раньше и будет на следующих выборах", – прокомментировал Шестаков.

Он отметил, что авторы вбросов не учитывают следующее: даже черный пиар может положительно отразиться на кандидате, которого они хотят дискредитировать.

"Черный пиар – это тоже реклама, которая лишний раз привлекает к кандидату внимание. Естественно, это повышает шансы претендента, потому что избиратели голосуют за тех политиков, которых они знают. Пусть даже о нем было написано много негатива, но они его знают. За тех, кого они не знают, голосовать не пойдут. Так что черный пиар – это, с одной стороны, очернение, с другой – он добавляет кандидату лишние очки на выборах", – заключил эксперт.

Как отметил политолог Марс Сариев, информация про Бабанова, которую публикуют на фейковых сайтах, не имеет ничего общего с реальностью, поскольку обвинения голословны и не имеют фактических доказательств.

"Обвинения, о которых пишут на подобных сайтах, не подкреплены фактами. Эти сообщения стали появляться, потому что до президентских выборов осталось чуть больше месяца. И против Бабанова подобных вбросов, провокаций будет больше всего, поскольку политик является реальным конкурентом кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова. Он демонстрирует неплохие результаты по всем параметрам: политическим, финансовым, у него есть поддержка в регионах, эффективно работает фракция в парламенте. Я думаю, вброс черного пиара, объемы провокационной информации против Бабанова будут только нарастать", – сказал Сариев.

Политолог посоветовал Омурбеку Бабанову подать в суд на данное издание, поскольку подобные дискредитирующие статьи наносят урон имиджу политика.

"Они (авторы статей) должны подтверждать свои доводы. Это серьезные обвинения с точки зрения воздействия на электорат. Проблема в том, что у нас нет политической культуры. В наших условиях всегда будет проигрывать тот, кто пытается играть по правилам", – заключил политолог Марс Сариев.