Доллар США: 68.4791 (-0.1209) 
Евро: 81.3874 (-0.3804) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +32°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Милиционеры рассказывают детям о правилах дорожного движенияМилиционеры рассказывают детям о правилах дорожного движенияЧерный пиар против Бабанова доказывает, что он является одним из фаворитовЧерный пиар против Бабанова доказывает, что он является одним из фаворитов

Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365904_ev...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446411-ru.html

Похожие новости

Мост для сотрудничества промышленников и предпринимателей ЕАЭС и Греции откроется 11 сентября

Джумакадыров: Соблюдение и защита прав человека - обязанность государства

МЭР РФ окажет информподдержку предпринимателям на III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

Национальная сборная КР принимает участие в чемпионате мира в Венгрии

Как слова Атамбаева воспринимают реваншисты

6 сентября 2017, 17:48       Комментарии

Венгрия и Словакия обязаны принимать беженцев в соответствии с решением ЕС, постановил в среду, 6 сентября, Европейский суд в Люксембурге, передает DW. Иски Будапешта и Братиславы против решения ЕС, обязывающего их принимать мигрантов, были отклонены судом.
История спора ЕС с восточноевропейскими странами
Решение о распределении 120 тысяч беженцев в разные страны ЕС, в том числе в Венгрию и Словакию, было принято Советом Европейского Союза летом 2015 года, "чтобы поддержать Грецию и Италию в преодолении массированного притока мигрантов", уточняется на сайте суда. Беженцев, которые, "вне всякого сомнения, нуждались в международной помощи", предполагалось в течение двух лет распределить из Греции и Италии во все страны ЕС.
В 2015 году в Совете ЕС Венгрия, Словакия, Чехия и Румыния проголосовали против этого решения, впоследствии Будапешт и Братислава подали иски в Европейский суд с требованием признать решение Совета недействительным.
В июле 2017 года экспертиза Европейского суда в Люксембурге подтвердила действующие правила ЕС по приему нелегальных мигрантов. В распределении беженцев должны участвовать все страны ЕС, отмечалось в экспертном решении.
Между тем Венгрия должна была разместить на своей территории 1294 человека, однако не приняла ни одного, Словакия должна была принять 902 человека, пока там оказались лишь 16 беженцев, напоминает агентство EPD.
В Германии ожидают исполнения решения суда
Венгрия и Словакия должны признать решение суда в Люксембурге и принять участие в распределении беженцев, заявил 6 сентября министр иностранных дел Германии Зигмар Габриеэль (Sigmar Gabriel). С таким же требованием выступил и претендент на пост канцлера ФРГ, в прошлом - председатель Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz), выступая в программе Morgenmagazin телеканала ARD.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум