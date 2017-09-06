В Кыргызстане стартовали массовые спортивные Иссык-Кульские игры

6 сентября 2017, 18:00 Комментарии

В физкультурно-оздоровительном комплексе Чолпон-Аты состоялось торжественное открытие Иссык-Кульских игр под девизом "Азия - регион сотрудничества и мира".

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, на открытии самых массовых игр участников приветствовал замдиректора госагентства Канатбек Арпачиев, советник представителя Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участниц СНГ Камол Рахимов и председатель Федерации профсоюзов КР Мирбек Асанакунов.

Арпачиев отметил, что игры стали объединяющей идеей посланцев народов стран ШОС, задающей новый импульс в развитии массового спорта в государствах. "Мы с гордостью можем сказать, что своим участием наши спортивные друзья каждый раз подтверждают размах и авторитет этого международного спортивного мероприятия", - отметил он.

Также открытие сопровождалось концертной программой.

В этом году в играх принимают участие около тысячи человек из семи стран. Кроме кыргызстанцев выступают представители Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники поборются за медали в доступных и популярных видах спорта: армрестлинг, стритбол, волейбол, перетягивание каната, плавание, гиревой спорт, дартс и легкая атлетика, а также пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжная борьба, пляжное самбо.

В рамках игр традиционно пройдет конкурс "Баатыр Иссык-Куля", которые включают в себя перетягивание каната, перенос камня весом 100 кг и курош.

Состязания продлятся до 12 сентября. Для проведения игр из бюджета госагентства выделено 3 млн 239 тыс. сомов.