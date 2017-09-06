Доллар США: 68.4791 (-0.1209) 
Евро: 81.3874 (-0.3804) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +32°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Суд по делу Саляновой отложили на 8 сентябряСуд по делу Саляновой отложили на 8 сентябряМилиционеры рассказывают детям о правилах дорожного движенияМилиционеры рассказывают детям о правилах дорожного движения

В Кыргызстане стартовали массовые спортивные Иссык-Кульские игры

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365907_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446410-ru.html

Похожие новости

Что ждет сборную Кыргызстана за отмену матча с Мьянмой — ответ ФФКР

Ого! Индийский клип, снятый в Кыргызстане, и другие события, удивившие нас

Клуб экспертов Кыргызстана стал обладателем премии Евразийские коммуникации

Кыргызстанцы завоевали "серебро" и "бронзу" на ЧМ по тогуз-коргоолу в Астане

Отлынивающими от уроков займется милиция Кыргызстана

6 сентября 2017, 18:00       Комментарии

В физкультурно-оздоровительном комплексе Чолпон-Аты состоялось торжественное открытие Иссык-Кульских игр под девизом "Азия - регион сотрудничества и мира".
Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, на открытии самых массовых игр участников приветствовал замдиректора госагентства Канатбек Арпачиев, советник представителя Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участниц СНГ Камол Рахимов и председатель Федерации профсоюзов КР Мирбек Асанакунов.
Арпачиев отметил, что игры стали объединяющей идеей посланцев народов стран ШОС, задающей новый импульс в развитии массового спорта в государствах. "Мы с гордостью можем сказать, что своим участием наши спортивные друзья каждый раз подтверждают размах и авторитет этого международного спортивного мероприятия", - отметил он.
Также открытие сопровождалось концертной программой.
В этом году в играх принимают участие около тысячи человек из семи стран. Кроме кыргызстанцев выступают представители Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники поборются за медали в доступных и популярных видах спорта: армрестлинг, стритбол, волейбол, перетягивание каната, плавание, гиревой спорт, дартс и легкая атлетика, а также пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжная борьба, пляжное самбо.
В рамках игр традиционно пройдет конкурс "Баатыр Иссык-Куля", которые включают в себя перетягивание каната, перенос камня весом 100 кг и курош.
Состязания продлятся до 12 сентября. Для проведения игр из бюджета госагентства выделено 3 млн 239 тыс. сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум