Суд по делу Саляновой отложили на 8 сентября

6 сентября 2017, 18:03 Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

Отметим, что суд перешел к исследованию материалов дела.

В ходе процесса подсудимая просила, чтобы судья зачитал некоторые материалы дела.

"Индира Джолдубаева 26 декабря 2016 года пишет, что Елисеев, на основании лицензии, которую получил в Кыргызстане, основал фирму в Латвии. Однако в Латвию запрос был отправлен спустя два дня после возбуждения уголовного дела. Это подтвердил следователь, который сказал, что запрос был направлен лишь 28 декабря", - сказала Салянова.

Она также просила суд уделить внимание показаниям свидетеля Далинбаева, в которых говорится о предоставлении копии документов личного дела.

"На следствии свидетелю задали вопрос: с кем он контактировал в ходе проверки и кто занимался делом. На что тот ответил, что контактировал в Жылдыз Мамбеталиевой", - сказала Салянова.

Однако прокурор возразил, сказав, что по данному заявлению проводится проверка, так как материалы выделены в отдельное производство.

Также в ходе заседания в зале суда воспроизвели видео допроса Аиды Саляновой следователем ГКНБ. На допросе обвиняемая рассказала о процедуре получения адвокатской лицензии. Она сообщила, что ей необходимо уточнить, подписывала ли она лицензию либо приказ о возобновлении лицензии. В итоге заседание отложили на 8 сентября.