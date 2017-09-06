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Суд по делу Саляновой отложили на 8 сентября

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365912_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446409-ru.html

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6 сентября 2017, 18:03       Комментарии

Сегодня, 6 сентября, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.
Отметим, что суд перешел к исследованию материалов дела.
В ходе процесса подсудимая просила, чтобы судья зачитал некоторые материалы дела.
"Индира Джолдубаева 26 декабря 2016 года пишет, что Елисеев, на основании лицензии, которую получил в Кыргызстане, основал фирму в Латвии. Однако в Латвию запрос был отправлен спустя два дня после возбуждения уголовного дела. Это подтвердил следователь, который сказал, что запрос был направлен лишь 28 декабря", - сказала Салянова.
Она также просила суд уделить внимание показаниям свидетеля Далинбаева, в которых говорится о предоставлении копии документов личного дела.
"На следствии свидетелю задали вопрос: с кем он контактировал в ходе проверки и кто занимался делом. На что тот ответил, что контактировал в Жылдыз Мамбеталиевой", - сказала Салянова.
Однако прокурор возразил, сказав, что по данному заявлению проводится проверка, так как материалы выделены в отдельное производство.
Также в ходе заседания в зале суда воспроизвели видео допроса Аиды Саляновой следователем ГКНБ. На допросе обвиняемая рассказала о процедуре получения адвокатской лицензии. Она сообщила, что ей необходимо уточнить, подписывала ли она лицензию либо приказ о возобновлении лицензии. В итоге заседание отложили на 8 сентября.

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