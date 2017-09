Ого! Индийский клип, снятый в Кыргызстане, и другие события, удивившие нас

6 сентября 2017, 18:15 Комментарии

БИШКЕК, 6 сен - Sputnik. Сегодня среда, а значит, Sputnik Кыргызстан вновь рад представить любимым читателям пятерку самых удивительных событий последних семи дней.

1. Клип, который точно сняли в Кыргызстане. Вы можете представить себе музыкальный клип, созданный в стране гор и солнца, где нет ни национальных танцев, ни шикарных машин? Популярный в Индии певец Анкит Тивар доказал, что можно обойтись без этих атрибутов, которые так любят наши исполнители. Всего за пять дней этот шикарный ролик посмотрели почти 2 миллиона человек!

2. Вызов Нурлана Мотуева. Ранее бывший кандидат в президенты был приговорен к семи годам колонии-поселения за свои высказывания. Однако политик отказался подчиняться правилам режима и вызвал начальника колонии на бой. В ГСИН сообщили, что заявлениями осужденного уже занимаются компетентные органы.

3. Сердобольный бишкекчанин. Увидев вопиющую несправедливость - группа гаишников спряталась за машинами по улице Московской, - парень по имени Атай взял в руки кусок картона, на котором написал предупреждающее "ГАИ". Через некоторое время к нему подъехал наряд милиции. Парня попросили покинуть проезжую часть, чтобы "не создавать помехи движению".

4. Мужской поступок. Все уже привыкли, что в бывших зданиях детских садов может размещаться что угодно: и магазин, и аптека... Наверное, поэтому поступок экс-депутата Жогорку Кенеша Абдыганы Эркебаева вызвал такой резонанс. Аксакал отдал свой дом в Чон-Алае под детский садик. Мы считаем, что он просто молодец!

© Sputnik / Зульфия ТургуноваПередача частного дома под садик общественным деятелем Абдыганы Эркебаевым 5. Криминал в Кыргызстане. Как оказалось, едва ли найдешь профессию интереснее, чем судья в Кыргызстане. За август наши служители Фемиды сумели рассмотреть дело о муже, "упавшем" на нож, который держала его супруга, а также о мужчине, насмерть забитом скалкой.

