О чем Шавкат Мирзиёев говорил с Омурбеком Бабановым и другими парламентариями (видео)

6 сентября 2017, 16:28 Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках госвизита в Кыргызстан провел встречу со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым и лидерами парламентских фракций. Активное участие во встрече с главой РУз принял лидер фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов.

Переговоры с парламентариями прошли в открытой и дружелюбной обстановке. Шавкат Мирзиёев выразил надежду, что в будущем дружба между странами будет только крепнуть.

"Государственный визит президента Узбекистана – это очень значимый, исторический момент для Кыргызстана. Мне понравились его открытые, прагматичные взгляды. Предложенные им мероприятия облегчат жизнь и кыргызстанцев, и узбекистанцев. Понравилось предложение президента Узбекистана по возобновлению и усилению дружбы между парламентами двух стран. Между законодательными органами должно быть тесное сотрудничество. Обсуждался и приграничный вопрос. Мною был поднят вопрос по снятию всех ограничений на границах, и президент Узбекистана поддержал этот вопрос", — сказал Омурбек Бабанов.

Депутат согласен с мнением Шавката Мирзиёева о том, что соседние страны должны максимально сотрудничать во всех сферах.

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