6 сентября 2017, 15:22 Комментарии

Сегодня, 6 сентября, завершился государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Алмазбек Атамбаев в международном аэропорту "Манас" проводил его на родину, сообщает пресс-служба президента КР.

Напомним, в рамках государственного визита Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры в узком и расширенном форматах, где произошел обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимных интерес, был обсужден весь спектр двусторонних отношений и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами.

Подписан ряд двусторонних кыргызско-узбекских документов, в том числе Договор о кыргызско-узбекской государственной границе.