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Завершился государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446399-ru.html

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6 сентября 2017, 15:22       Комментарии

Сегодня, 6 сентября, завершился государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Алмазбек Атамбаев в международном аэропорту "Манас" проводил его на родину, сообщает пресс-служба президента КР.
Напомним, в рамках государственного визита Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры в узком и расширенном форматах, где произошел обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимных интерес, был обсужден весь спектр двусторонних отношений и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами.
Подписан ряд двусторонних кыргызско-узбекских документов, в том числе Договор о кыргызско-узбекской государственной границе.

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