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В Узбекистане разрешили менять до 9000 долларов без предъявления паспорта

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446398-ru.html

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6 сентября 2017, 15:36       Комментарии

Ташкент, 06.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Узбекистане с сегодняшнего дня физические лица в обменных пунктах без предъявления паспорта смогут обменивать до 9000 долларов США. Об этом сообщили в обменных пунктах ряда банков Ташкента.
Во вторник, когда обменные пункты начали принимать инвалюту по новому курсу, установленный порог равнялся 100-кратному минимальному размеру зарплаты (14,977 млн. сумов или около 1873 доллара США по курсу 8000:1), то уже со среды он повышен до 500 МРЗП (74,887 млн. сумов или 9360 долларов).
По мнению специалистов, согласно рекомендациям ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) порог для разовых операций, в том числе с наличными средствами, при превышении которого банки должны применять меры надлежащей проверки клиентов, должен составлять 15 тысяч долларов (евро). В Узбекистане этот порог теперь составляет свыше 9000 долларов.
В Узбекистана покупка физическими лицами инвалюты пока осуществляется только на конверсионные карты и рассчитаны на использование за границей. Здесь действует ограничение в размере 5000 долларов за квартал (ранее ограничение составляло 2000 долларов).
Напомним, 2 сентября Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики", отменивший действовавшие много лет ограничения на покупку и продажу инвалюты физическими и юридическими лицами. При установлении курсов валют используются рыночные механизмы.

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