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На юге КР при строительстве дорог "изящно своровали" более 1 млн сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/na-iuge-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446397-ru.html

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6 сентября 2017, 15:45       Комментарии

Бишкек, 6.08.17 /Кабар/. В дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ) №37 Департамента дорожного хозяйства выявлены финансовые нарушения, сообщили в Генеральной прокуратуре.
По ее данным, по титульному листу ДЭУ-37 на 2016 год была заложена укладка асфальта длиною 1,3 км на дороге Кызыл-Кыя – Бешбуркан, с планом на 5,6 млн сомов. По плану на эти цели должны были использовать 1 тыс 115 тонн асфальтобетонной смеси, на деле израсходовали 1 тыс 215 тонн. Сообщается, что ответственные лица учреждения незаконно сверхнормы списали 100 тонн смеси на 203 тыс 739 сомов.
Кроме того, толщина асфальта на трассе Кызыл-Кыя – Бешбуркан должна была составить 6 см. Проверка показала, что толщина дороги составляет 4,8 см. В результате чего государству причинен ущерб на 637 тыс 870 сомов.
Также должностные лица ДЭУ-37 присвоили деньги, предназначенные на укладку 1 км асфальта на дороге Ноокат – Калинин. Разница недостачи толщины слоя асфальта на этом участке составила 0,5 см, тем самым государству причинен ущерб на 241 тыс 299 сомов.
В результате незаконных действий должностных лиц ДЭУ-37 государству причинен ущерб на общую сумму 1 млн 82 тыс 908 сомов.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Присвоение или растрата вверенного имущества".

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