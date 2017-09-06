На юге КР при строительстве дорог "изящно своровали" более 1 млн сомов

6 сентября 2017, 15:45 Комментарии

Бишкек, 6.08.17 /Кабар/. В дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ) №37 Департамента дорожного хозяйства выявлены финансовые нарушения, сообщили в Генеральной прокуратуре.

По ее данным, по титульному листу ДЭУ-37 на 2016 год была заложена укладка асфальта длиною 1,3 км на дороге Кызыл-Кыя – Бешбуркан, с планом на 5,6 млн сомов. По плану на эти цели должны были использовать 1 тыс 115 тонн асфальтобетонной смеси, на деле израсходовали 1 тыс 215 тонн. Сообщается, что ответственные лица учреждения незаконно сверхнормы списали 100 тонн смеси на 203 тыс 739 сомов.

Кроме того, толщина асфальта на трассе Кызыл-Кыя – Бешбуркан должна была составить 6 см. Проверка показала, что толщина дороги составляет 4,8 см. В результате чего государству причинен ущерб на 637 тыс 870 сомов.

Также должностные лица ДЭУ-37 присвоили деньги, предназначенные на укладку 1 км асфальта на дороге Ноокат – Калинин. Разница недостачи толщины слоя асфальта на этом участке составила 0,5 см, тем самым государству причинен ущерб на 241 тыс 299 сомов.

В результате незаконных действий должностных лиц ДЭУ-37 государству причинен ущерб на общую сумму 1 млн 82 тыс 908 сомов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Присвоение или растрата вверенного имущества".