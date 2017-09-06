Доллар США: 68.4791 (-0.1209) 
Евро: 81.3874 (-0.3804) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +32°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Азербайджан и Армения обсудят Карабах на полях Генеральной Ассамблеи ООНАзербайджан и Армения обсудят Карабах на полях Генеральной Ассамблеи ООНТурсунбек Акун подал в суд на ЦИК из-за недействительных подписных листовТурсунбек Акун подал в суд на ЦИК из-за недействительных подписных листов

В тоннеле на Тоо-Ашуу ограничат движение авто из-за перегона скота

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dvizhenie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446395-ru.html

Похожие новости

Милиционеры рассказывают детям о правилах дорожного движения

Вниманию водителей! Тоннель Тоо-Ашуу будут перекрывать до конца сентября

Для чабанов составлен график движения по тоннелю на перевале Тоо-Ашуу

Минтранс определил график проезда транспорта и прогона скота через тоннель на перевале Төө-Ашуу (график)

ДТП на проспекте Чуй парализовало движение и образовало огромную пробку

6 сентября 2017, 16:09       Комментарии

Бишкек, 6.09.17 /Кабар/. Движение автотранспорта в тоннеле Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу ограничат в связи с тем, что через тоннель будут перегонять скот. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.
Перегон будут проводить с 5 сентября до 30 сентября в ночное время. Вопрос согласован между дирекцией автодороги Бишкек – Ош и акимами Жайылского Панфиловского районов.
Во время прогона скота все автомобили будут остановлены с двух сторон.
График движения по тоннелю в указанные дни:
С 01:00 до 02:30 – перегон скота через тоннель
С 02:30 до 05:00 – проезд автотранспортных средств
С 05:00 до 06:30 – перегон скота
С 06:30 до 11:00 – проезд автотранспортных средств
С 11:00 до 13:00 – перегон скота
С 13:00 до 01:00 – проезд автотранспортных средств.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум