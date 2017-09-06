В тоннеле на Тоо-Ашуу ограничат движение авто из-за перегона скота

6 сентября 2017, 16:09 Комментарии

Бишкек, 6.09.17 /Кабар/. Движение автотранспорта в тоннеле Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу ограничат в связи с тем, что через тоннель будут перегонять скот. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Перегон будут проводить с 5 сентября до 30 сентября в ночное время. Вопрос согласован между дирекцией автодороги Бишкек – Ош и акимами Жайылского Панфиловского районов.

Во время прогона скота все автомобили будут остановлены с двух сторон.

График движения по тоннелю в указанные дни:

С 01:00 до 02:30 – перегон скота через тоннель

С 02:30 до 05:00 – проезд автотранспортных средств

С 05:00 до 06:30 – перегон скота

С 06:30 до 11:00 – проезд автотранспортных средств

С 11:00 до 13:00 – перегон скота

С 13:00 до 01:00 – проезд автотранспортных средств.