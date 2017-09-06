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Азербайджан и Армения обсудят Карабах на полях Генеральной Ассамблеи ООН

Источник:
http://kabar.kg/news/azerbaidz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446394-ru.html

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6 сентября 2017, 16:28       Комментарии

Бишкек, 6.09.17 /Кабар/. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что его встреча с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке согласована с посредниками Минской группы ОБСЕ, ожидаются обсуждения планов по урегулированию карабахского конфликта, пишет РИА Новости.
Ранее Налбандян сообщил, что его встреча с Мамедъяровым состоится в Нью-Йорке во второй половине сентября, стороны обсудят урегулирование в Карабахе.
"Встреча в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН уже согласована с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, точная дата не определена. Думаю, планы урегулирования карабахского конфликта всем известны", — сказал Мамедъяров на брифинге по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

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