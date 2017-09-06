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Президент Таджикистана по пути домой заехал в Синьзян

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446393-ru.html

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6 сентября 2017, 16:50       Комментарии

Бишкек, 06.09.17 /Кабар/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон после завершения государственного визита в Китай и участия на саммите БРИКС 5 сентября в Урумчи встретился с членом политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии, секретарём партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Чэнь Цюаньго и председателем Народного правительства СУАР Шухратом Зокиром, сообщает агентство "Азия плюс".
Стороны выразили удовлетворение расширяющимися уровнем и качеством межгосударственного сотрудничества Таджикистана и Китая, основанного на взаимном доверии и поддержке, подтвердили свою заинтересованность в успешном продолжении сотрудничества на всех уровнях, сообщает пресс-служба главы государства.
Успешную реализацию Соглашения о сотрудничестве Таджикистана и СУАР и усиление работы межправительственной подкомиссии по экономическому и коммерческому сотрудничеству Таджикистана и СУАР стороны назвали важными средствами укрепления двусторонних отношений во всех заслуживающих внимания отраслях.
Была подчёркнута заметная деятельность авторитетных компаний этого региона Китая в Таджикистане и выражена уверенность в том, что и в будущем их роль в развитии и расширении двусторонних социально-экономических отношений будет улучшаться.
При встрече были обстоятельно рассмотрены вопросы, касающиеся ещё большего развития и расширения сотрудничества в экономике, коммерции, финансово-банковской сфере, промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме. На этой основе были высказаны конструктивные мнения и соображения относительно подготовки высококвалифицированных специалистов для различных отраслей Таджикистана в вузах СУАР.
Следует отметить, что СУАР граничит с тремя государствами Центральной Азии - Таджикистаном, Кыргызстаном и Казахстаном. Население Автономного района составляет около 30 млн. человек. В столице СУАР в г. Урумчи проживает более 3 млн. человек. Экономика района считается быстрорастущей, а значительная часть углеводородов из Центральной Азии поставляется в Китай через СУАР.

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