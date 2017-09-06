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Узбекистан – самая щедрая страна в Центральной Азии, далее Таджикистан и Кыргызстан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tadzhikis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446392-ru.html

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6 сентября 2017, 16:57       Комментарии

Бишкек, 06.09.17 /Кабар/. Таджикистан занял 50 место в мире по уровню благотворительности в мировом рейтинге благотворительности World Giving Index 2017, опубликованном организацией Charities Aid Foundation (CAF), сообщает агентство "Авеста".
Всего в рейтинге были представлены 139 стран мира. Таджикистану авторы рейтинга мировой благотвориельности отвели 50-е место.
Среди стран Центральной Азии по уровню благотворительности Таджикистан оказался на второй позиции, уступив лишь Узбекистану, который расположился на 38-м месте.
Туркменистан расположился на 69-м месте, Кыргызстан занял 85-ю позицию и Казахстану отвели 87-е место.
Первую строчку в рейтинге заняла Мьянма, где благотворительностью регулярно занимаются 91% жителей этой страны.
Второе место занимает Индонезия, третье — Кения, четвертое — Новая Зеландия, пятое — США. При составлении рейтинга учитывались количество людей, жертвующих деньги, время, потраченное на волонтерство и оказание помощи незнакомым людям.

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