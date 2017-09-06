Узбекистан – самая щедрая страна в Центральной Азии, далее Таджикистан и Кыргызстан

6 сентября 2017, 16:57 Комментарии

Бишкек, 06.09.17 /Кабар/. Таджикистан занял 50 место в мире по уровню благотворительности в мировом рейтинге благотворительности World Giving Index 2017, опубликованном организацией Charities Aid Foundation (CAF), сообщает агентство "Авеста".

Всего в рейтинге были представлены 139 стран мира. Таджикистану авторы рейтинга мировой благотвориельности отвели 50-е место.

Среди стран Центральной Азии по уровню благотворительности Таджикистан оказался на второй позиции, уступив лишь Узбекистану, который расположился на 38-м месте.

Туркменистан расположился на 69-м месте, Кыргызстан занял 85-ю позицию и Казахстану отвели 87-е место.

Первую строчку в рейтинге заняла Мьянма, где благотворительностью регулярно занимаются 91% жителей этой страны.

Второе место занимает Индонезия, третье — Кения, четвертое — Новая Зеландия, пятое — США. При составлении рейтинга учитывались количество людей, жертвующих деньги, время, потраченное на волонтерство и оказание помощи незнакомым людям.