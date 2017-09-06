Продукция Узбекистана представлена в Москве

6 сентября 2017, 17:02 Комментарии

Бишкек, 06.09.17 /Кабар/. Предприниматели Узбекистана приняли участие в прошедшей в Москве международной ярмарке "Текстильлегпром-2017", сообщило агентство УзА.

В результате проводимой под руководством Президента Шавката Мирзиёева последовательной работы по поддержке предпринимательства повышается экспортный потенциал Узбекистана. Активное участие узбекских предпринимателей в престижных международных выставках-ярмарках способствует продвижению произведенной в Узбекистане конкурентоспособной продукции на внешнем рынке, заключению перспективных контрактов с зарубежными компаниями и фирмами.

В этом процессе особое место занимает Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства при Национальном банке внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, пишет агентство.

На международной ярмарке "Текстильлегпром - 2017" демонстрируются последние достижения в сфере производства текстильной продукции, в ней принимают участие ведущие соответствующие компании и фирмы мира. В ярмарке нынешнего года принимают участие представители 28 стран, таких, как Узбекистан, Китай, Индия, Бангладеш, Германия, Италия, Польша, Нидерланды, Португалия, Болгария, Турция, Республика Корея, Беларусь и Кыргызстан.

Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства совместно с акционерным обществом "Узбекенгилсаноат" оказал 40 отечественным предпринимателям содействие в участии в этой ярмарке. На национальном стенде Узбекистана были широко представлены потенциал и возможности нашей страны в сфере производства текстильной продукции, предлагаемые услуги.

В рамках ярмарки компании Узбекистана договорились об установлении и развитии сотрудничества с ведущими зарубежными фирмами и компаниями. Наши предприниматели подписали экспортные договоры на 146 миллионов долларов.

Международная выставка стала для компаний и предприятий нашей страны удобной возможностью для установления новых и дальнейшего расширения и укрепления налаженных торгово-экономический связей, заключения договоров на экспорт своей продукции. Это послужит дальнейшему повышению экономического потенциала нашей страны и увеличению объемов экспорта.