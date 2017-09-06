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Ученые впервые обнаружили в Арктике следы массового вымирания жизни на Земле

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uchenye-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446390-ru.html

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6 сентября 2017, 17:12       Комментарии

Бишкек, 06.09.17 /Кабар/. Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН обнаружили следы события Келлвассера, которое произошло около 374 млн. лет назад и привело к массовому вымиранию жизни на Земле. Об этом сообщает ТАСС.
Замдиректора ИНГГ СО РАН по научной работе Николай Сенников сообщил прессе, что следы обнаружены в ходе работы на станции "Остров Самойловский" в дельте реки Лена в Якутии. По его словам, ранее такие проявления были найдены только в Германии и Марокко.
"Событие Келлвассера - это второе крупнейшее вымирание живых организмов на Земле, не связанное с оледенением. Оно произошло в верхнем девоне (примерно 374 млн. лет назад). Мы нашли отложения этого периода, представленные в классическом виде тонкими черносланцевыми породами. Такие проявления были обнаружены только в Германии и Марокко", - сказал Сенников.
Он добавил, что в тот период территория, где находится остров Самойловский, располагалась близко к экватору. Сейчас ученые детально изучают отобранные образцы, исследуют их изотопный состав для более точной датировки. Научно-исследовательская станция "Остров Самойловский" открыта в дельте реки Лена в 2013 году. В рамках российско-германского проекта ведутся исследования геологии, биологии и экологии Арктики. На станции работают специалисты институтов Сибирского отделения РАН и немецкого Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера.

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